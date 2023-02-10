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Сегодня, 19:53

Кириченко заявил, что его смущает логистический вопрос в переходе РФС в Азию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Если бы УЕФА нам сказал, условно, что мы забанены на 10 лет — это один момент. Но, насколько понимаю, наши руководители общаются с европейскими, азиатскими коллегами. Возможно, у них больше закрытой информации. По Азии меня смущает даже не футбольный, а логистический вопрос. Сложно представить участие нашей команды в Лиге чемпионов Азии. Каждые две недели летать из Москвы и Питера в Японию, Южную Корею и так далее? Да, у нас тоже есть Хабаровск и Владивосток. Но это один вылет за сезон и то когда они были в РПЛ. А летать постоянно, менять часовые пояса... Да и всем понятно, что в Европе более сильные качественные команды», — приводит слова Кириченко «Чемпионат».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4991805-kirichenko-po-perehodu-rossii-v-aziyu-menya-smuschaet-ne-futbolnyj-a-logisticheskij-vopros.html
Дмитрий Кириченко
Футбол
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