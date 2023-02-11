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Эдмилсон: «Сборная России не раз демонстрировала впечатляющую технику»

Мария Гусева
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Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Эдмилсон выразил мнение, что российские футболисты обладают впечатляющей техникой.

«Я хочу отметить, что российский футбол — это футбол с впечатляющей техникой, — цитирует ТАСС Эдмилсона. — Сборная России не раз эту технику демонстрировала. Однако я считаю, что российским футболистам стоит прикладывать больше усилий, чтобы попасть в лиги более высокого уровня. В 2006 году я играл против команды России в товарищеском матче. Такой матч можно было бы провести. Это был бы очень полезный опыт для обеих сборных».

Также бывший футболист поделился мнением о Кубке Легенд, который проходит в Москве с 10 по 12 февраля.

«Это очень важно, мне нравится заниматься подобной деятельностью. В частности, такая же организация есть в Бразилии, я тоже с ними сотрудничаю на протяжении нескольких лет. Сам турнир является фантастическим мероприятием, мне нравится как атмосфера во время игр, так и тот факт, что я встречаюсь со своими друзьями, с которыми играл раньше. Я во второй раз приезжаю на Кубок легенд. Мне нравятся русские люди, нравится отношение друг к другу, к этому событию, к приезжающим гостям страны. Я бы отметил участие детей, мне все нравится, я был бы рад приехать сюда снова», — добавил он.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
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