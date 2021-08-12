Карпин рассказал, когда решил отказаться от совмещения работы в сборной и в «Ростове»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда решил отказаться от идеи совмещать работу в национальной сборной с работой в «Ростове».

«Это было после 1-го тура с «Динамо», когда стал понятен объем работы в «Ростове» и объем, который выпал на меня в сборной за несколько дней. Уже перед «Зенитом» понимал, что это слишком. У нас дружеские отношения с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем, разговор у нас состоялся откровенный, душевный. Да, решение тяжелое и для меня, и для него, в душе больно расставаться и ему, и мне. В конце концов, после всех приведенных аргументов решили, что лучше все сделать сразу, чтобы не навредить ни «Ростову», ни сборной.



Можно было вывезти обе работы на 50 процентов. Можно было сидеть и пытаться что-то делать, но я понимаю, что это было бы неправильно. Я буквально за 2 недели понял, что чисто физически не могу отдаваться делу на 100 процентов. Грубо говоря, идет подготовка к «Зениту», через 5 минут теория, а тут важный звонок из РФС, допустим, от Алаева, и разговор, который не терпит отлагательств. Голова в этот момент переключается на сборную, уже не думаешь о теории с футболистами «Ростова». Это отрывало. Я думаю, что могло быть еще хуже. Приняли решение, чтобы никому не навредить.



Совмещение допустимо, когда ты тренируешь, допустим, «Барселону», все идет по накатанной, у тебя, условно, 8 сборников в команде. Или как при Романцеве в «Спартаке» была половина команды в сборной, у команды все хорошо. Или у Слуцкого в ЦСКА было много сборников, причем основных игроков, и шло все нормально. А здесь я понимаю, что и в «Ростове», и в сборной работать будет неправильно, и результата, который нам нужен, не будет», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Валерий Карпин возглавил сборную России 23 июля. Изначально он должен был совмещать этот пост с постом главного тренера «Ростова», но 2 августа специалист объявил о том, что решил сосредоточиться на работе в национальной команде. 4 августа его место в «Ростове» занял Юрий Семин.