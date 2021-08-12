Карпин высказался об идее натурализации защитника «Спартака» Жиго

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об идее натурализации защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

«Я думаю, что любой тренер сборной будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков. Хочу ли я инициировать тему с паспортом Жиго? Нет, я ничего не инициирую. Будет игрок с паспортом, появится где-то, даже не в России футболист с нашим паспортом — я буду рад, мы его, естественно, будем рассматривать, если он может принести сборной пользу», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

27-летний Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. Француз провел 77 матчей за красно-белых, на его счету 8 голов и 4 результативных передачи.