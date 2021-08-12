Карпин высказался об идее натурализации защитника «Спартака» Жиго
13:18
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об идее натурализации защитника «Спартака» Самюэля Жиго.
«Я думаю, что любой тренер сборной будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков. Хочу ли я инициировать тему с паспортом Жиго? Нет, я ничего не инициирую. Будет игрок с паспортом, появится где-то, даже не в России футболист с нашим паспортом — я буду рад, мы его, естественно, будем рассматривать, если он может принести сборной пользу», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
27-летний Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. Француз провел 77 матчей за красно-белых, на его счету 8 голов и 4 результативных передачи.
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