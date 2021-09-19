Карпин признался, что у него конфликт с Дзюбой

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в авторской колонке для «СЭ» рассказала о беседе с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, в которой шла речь о нападающем Артеме Дзюбе.

— Почему в сентябре Дзюбы не было в составе сборной? — вопрос Карпину.

— Потому что не готов.

— Если Артем проявит себя в «Зените» и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду?

— Безусловно.

— Личного конфликта между вами нет?

— Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма.

«Карпин рассказал мне, почему не вызвал Дзюбу и не поставил Смолова на Хорватию. Думаю, он прав и выведет нас в Катар». Колонка Аллы Шишкиной — о разговоре с главным тренером сборной России