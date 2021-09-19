Карпин признался, что у него конфликт с Дзюбой
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в авторской колонке для «СЭ» рассказала о беседе с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, в которой шла речь о нападающем Артеме Дзюбе.
— Почему в сентябре Дзюбы не было в составе сборной? — вопрос Карпину.
— Потому что не готов.
— Если Артем проявит себя в «Зените» и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду?
— Безусловно.
— Личного конфликта между вами нет?
— Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма.
«Карпин рассказал мне, почему не вызвал Дзюбу и не поставил Смолова на Хорватию. Думаю, он прав и выведет нас в Катар». Колонка Аллы Шишкиной — о разговоре с главным тренером сборной России
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