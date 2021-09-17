Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» ответил на претензии зрителей в адрес сотрудников канала «Матч ТВ».

— Есть понимание, почему сейчас обрушилась волна хейта на Георгия Черданцева и Генича?

— Это надо спросить у них. В интернете нас всех критикуют. А когда выходишь на сцену к молодежи в том же Домодедове, то вы все вместе скандируете: «Россия!» Я хожу по улице и чувствую, что живу в унисон с людьми. Ни один человек мне вживую не сказал, что я делаю что-то не так. Может быть, я бы этого и хотел. Генич и Черданцев — замечательные комментаторы. Может быть, у них всплывают какие-то личные истории, так как Карпин работал на нашем телеканале. Этого я не знаю. Нужно спросить у них.

— Верите в то, что Черданцев и Генич якобы мстят Карпину за какие-то трудности во время совместной работы, как многие говорят?

— Я бы не стал так думать про коллег. У них, скорее всего, есть другие резоны.

— Но вы же лучше знаете характер ваших коллег.

— Понимаете, я детей тоже с ними не крещу. Да, мы иногда полемизируем. У нас бывают споры, чаще всего с Геничем. Но я его очень люблю и уважаю как комментатора. Не случайно я его называл Константином Гением. Я люблю, когда Черданцев приходит ко мне как комментатор-эксперт. Он раскрывается с новой стороны. Критикуют они Карпина и критикуют. Для Валерия Георгиевича это будет потрясающая мотивация — выйти на чемпионат мира и показать негодяям-комментаторам увесистую дулю.

— Вы же наверняка слышали про эту историю: как говорят, Карпин в роли начальника отчитал ваших коллег.

— Не рассказывайте мне вещи, которые я знаю изнутри. Не только из уст Генича и Черданцева, но и из уст Карпина, с которым у меня прекрасные товарищеские взаимоотношения.

— То есть такое было?

— Бог его знает (улыбается). Но я в курсе всего того, что происходило.

— Что вы думаете о перепалке Алексея Андронова и Александра Шмурнова?