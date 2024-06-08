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Сегодня, 19:55

Булыкин оценил игру сборной России против Белоруссии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче над Белоруссией (4:0).

«Это правильная стратегия, когда национальная команда показывает для болельщиков класс основным составом, а потом уже выпускает ближайший резерв. Это одна из игр, когда всем было приятно. С сербами тоже был положительный результат, но сказалось удаление. Есть и пища для размышления тренерскому штабу, но такие игры очень запоминаются. Многие игры сборной радуют и хочется, чтобы и дальше всегда так продолжалось», — цитирует Булыкина Metaratings.

Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.

Источник: Metaratings
Дмитрий Булыкин
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