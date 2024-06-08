Опубликовано видео речи Карпина после игры с Белоруссией: «Красавцы. Всех поздравляю»

В Telegram-канале сборной России появилось видео речи главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Белоруссией (4:0).

«Красавцы, со всех точек зрения — игры, самоотдачи. Результат, соответственно, отсюда тоже такой. Всех поздравляю. Хорошо всем отдохнуть, восстановиться и начать новый сезон с новыми силами. Еще лучше, чем провели предыдущий», — сказал Карпин.