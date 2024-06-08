Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:10

Опубликовано видео речи Карпина после игры с Белоруссией: «Красавцы. Всех поздравляю»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Telegram-канале сборной России появилось видео речи главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Белоруссией (4:0).

«Красавцы, со всех точек зрения — игры, самоотдачи. Результат, соответственно, отсюда тоже такой. Всех поздравляю. Хорошо всем отдохнуть, восстановиться и начать новый сезон с новыми силами. Еще лучше, чем провели предыдущий», — сказал Карпин.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
Baza: Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Скрипченко назвал разочарованием игру сборной Белоруссии в матче против России
Газзаев считает, что Россия показала хороший уровень в матче с Белоруссией
Митрофанов о будущем Карпина: «Решение может быть принято в ближайшее время»
Сафонов отреагировал на игру сборной России против Белоруссии
Агент Тюкавина о первом голе форварда за сборную: «Вишенка на торте! Боженька возвращает, видит, как он пашет»
Сафонов вместе со сборной России вернулся в Москву после матча с Белоруссией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин оценил игру сборной России против Белоруссии

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости