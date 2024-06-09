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Ташуев: «На Евро-2024 сборная России точно не была бы мальчиком для битья»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с командой Белоруссии (4:0).

«Сборная порадовала. Сейчас у нас неплохая команда. Это еще учитывая то, что не было Пиняева, Головина, Глушенкова, Осипенко и других сильных футболистов. Потенциал у нашей сборной неплохой. Белоруссия вчера выглядела более прагматично. Последние матчи сборной России показывают, что команда может бороться с любым соперником. На Евро-2024 сборная точно не была бы мальчиком для битья», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить все российские футбольные команды от участия в международных турнирах.

Источник: Metaratings.ru
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Ташуев
Чемпионат Европы по футболу
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