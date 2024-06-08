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Сегодня, 14:24

Митрофанов о будущем Карпина: «Решение может быть принято в ближайшее время»

Руслан Минаев
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Все хорошо, решение может быть уже в ближайшее время», — цитирует Митрофанова ТАСС.

После матча с Белоруссией Карпин рассказал, что ждет предложений о продлении контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС предлагает специалисту двухлетнее соглашение.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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