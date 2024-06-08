Сафонов отреагировал на игру сборной России против Белоруссии

Голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Белоруссией (4:0).

— Россия и Белоруссия — это два братских народа. В Минске нас приняли так, как будто мы приехали домой, в Россию. Все прекрасно, все понравилось: начиная от прилета, заканчивая проживанием и атмосферой на игре. Все было организовано на высшем уровне, — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию со счетом 4:0. В составе победителей голы забили Иван Обляков и Константин Тюкавин, также дублем отметился Федор Чалов.