Непомнящий считает, что РФС должен продлить контракт с Карпиным

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий оценил победу сборной России над Белоруссией (4:0) в контрольном матче.

«Уровень наших игроков оказался вполне ожидаемым. Вопрос был только в уровне мотивации, к счастью, она была на достаточно высокой. Я не думаю, что по сборной Белоруссии можно судить об уровне нашей сборной.

Работу Валерия Карпина в сборной я бы оценил как вполне успешную, а что касается его продления, то, несомненно, это нужно делать. В этих условиях зачем искать от добра добра?» — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до 31 июля 2024 года. 55-летний специалист совмещает работу в национальной команде с «Ростовом».