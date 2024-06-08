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Пименов назвал шикарной работу Карпина в сборной России

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Бывший игрок сборной России Руслан Пименов прокомментировал разгромную победу национальной команды над Белоруссией (4:0) в товарищеской встрече.

Встреча прошла в Минске на олимпийском стадионе «Динамо». Голы забили Иван Обляков, Константин Тюкавин и Федор Чалов (дубль).

«Ребята отнеслись к матчу профессионально, это главный вопрос, который был у меня перед игрой. Все-таки заключительный матч перед перерывом, но и тренерский штаб, и футболисты отнеслись профессионально. Второе — это, конечно, результат, и он положительный. Белорусам нужно добавлять во всех компонентах игры. Матч был очень хороший. Что касается оценки работы Валерия Карпина — все шикарно, у нас появляются новые имена и крепкая сборная. Считаю, его нужно продлевать», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Руслан Пименов
Футбол
Сборная России по футболу
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