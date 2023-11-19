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Сегодня, 19:20

Карпин отреагировал на слова Калешина о деградации российского футбола

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова тренера «Акрона» Евгения Калешина, который раскритиковал российский футбол.

18 ноября Калешин после поражения «Акрона» от «Волгаря» (0:1) в Мелбет-Первой лиге сравнил систему российского футбола с троянским конем.

«Я не могу разделять его точку зрения о деградации российского футбола. Мне она непонятна. В чем она проявляется? В детско-юношеском футболе? Или в чем?» — сказал Карпин.

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Кубой. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Акрон
Евгений Калешин
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