Карпин отреагировал на слова Калешина о деградации российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова тренера «Акрона» Евгения Калешина, который раскритиковал российский футбол.

18 ноября Калешин после поражения «Акрона» от «Волгаря» (0:1) в Мелбет-Первой лиге сравнил систему российского футбола с троянским конем.

«Я не могу разделять его точку зрения о деградации российского футбола. Мне она непонятна. В чем она проявляется? В детско-юношеском футболе? Или в чем?» — сказал Карпин.

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Кубой. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.