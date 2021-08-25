Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Жена Карпина пожелала тренеру и сборной России удачи в сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2022

14:15
Теги:

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в своем Instagram напутствовала супруга перед дебютом в новой должности.

«Проводила. Во что-то новое, неизведанное, но полное ответственности, а поэтому переживаний и волнения для меня как для жены.

Удачи, родной! Тебе и твоим парнишкам! Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу. Всегда рядом, всегда на твоей стороне, всегда за твоей спиной.

Любим тебя и через две недели ждем дома. Твой главный тыл — твои девчонки», — написала Карпина.

 

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CS_nFHQNjzB/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Захарова оценила празднование Дня независимости Украины
Почему при похудении нельзя ориентироваться только на весы
Самолеты Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации россиян из Кабула
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры