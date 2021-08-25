Жена Карпина пожелала тренеру и сборной России удачи в сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2022
14:15
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в своем Instagram напутствовала супруга перед дебютом в новой должности.
«Проводила. Во что-то новое, неизведанное, но полное ответственности, а поэтому переживаний и волнения для меня как для жены.
Удачи, родной! Тебе и твоим парнишкам! Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу. Всегда рядом, всегда на твоей стороне, всегда за твоей спиной.
Любим тебя и через две недели ждем дома. Твой главный тыл — твои девчонки», — написала Карпина.
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