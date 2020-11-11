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Караваев — о коронавирусе в сборной России: «Все осторожно к этому относятся»

13:52
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о подготовке команды к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.

— Все спокойно у нас. Готовимся к игре, не обращаем на это внимание. Все осторожно к этому относятся, чтобы не подвести партнеров. Все бывает, никто от этого не застрахован.

Работа проходит хорошо, готовимся к игре. Хорошая атмосфера в команде. Думаю, никаких проблем не должно быть. Нас контролируют и стараются восстановить. Все в хорошем состоянии подходят к игре.

Тренер сказал, что мы уже вчера посмотрели их игры. Сегодня еще посмотрим. Какое-то понимание есть. Хорошая команда. Надо серьезно к игре отнестись и постараться выиграть.

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