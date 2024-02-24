Канчельскис рассказал об ожиданиях матчах сборной России против команд Сербии и Парагвая

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал об ожиданиях от предстоящих товарищеских матчах сборной России против национальных команд Сербии и Парагвая.

«Матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень, на котором наша сборная на данный момент находится. У нас будет хотя бы какое-то понимание о том, что из себя представляет наша национальная команда против сильных соперников», — цитирует Канчельскиса Legalbet.