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24 февраля, 09:45

Канчельскис рассказал об ожиданиях матчах сборной России против команд Сербии и Парагвая

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал об ожиданиях от предстоящих товарищеских матчах сборной России против национальных команд Сербии и Парагвая.

«Матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень, на котором наша сборная на данный момент находится. У нас будет хотя бы какое-то понимание о том, что из себя представляет наша национальная команда против сильных соперников», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Товарищеская игра сборных России и Сербии состоится 21 марта, матч с командой Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

Источник: https://legalbet.ru/news/kanchelskis-matchi-s-serbiej-i-paragvaem-pokazhut/
Андрей Канчельскис
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