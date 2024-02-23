Бушманов: «В матчах сборной России против Сербии и Парагвая хочется увидеть интересный футбол»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России.

«Это точно будут сильные матчи, настрой у нашей сборной будет запредельный. Впервые за долгое время мы сыграем с сильными соперниками, и, конечно, хочется, чтобы ребята показали свое мастерство. Главное, чтобы настрой был правильный. Хочется увидеть интересный футбол. Ждем всех наших легионеров, ребята точно нужны», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта, игра с национальной командой Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.