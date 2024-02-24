Президент НОК Белоруссии Лукашенко — о матче со сборной России: «Начнем с вас, а потом к нам прилетайте»

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко в комментарии для «СЭ» рассказал о вероятности проведения товарищеского матча между сборными России и Белоруссии в июне.

— РФС договаривается о проведении товарищеской игры со сборной Белоруссии в июне. Как вы к этому относитесь?

— Очень положительно! Для нас и для вас это очень важно. Игровая практика — это очень хорошо.

— Но, скорее всего, игра пройдет в Москве.

— А что тут такого? Начнем с вас, а потом к нам прилетайте, — сказал Лукашенко «СЭ».

В середине февраля РФС сообщил, что ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Белоруссии в июньскую паузу.

25 марта пройдет товарищеский матч между сборными России и Парагвая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.