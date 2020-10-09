Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец считает, что не стоит говорить о недостатках после поражения сборной России от Швеции (1:2) в товарищеском матче.

— То, что будут определенные эксперименты и ротация состава, ожидалось заранее, — цитируют «Известия» Бышовца. — Лишь на каких-то совсем больших контрольных матчах перед крупными турнирами надо уже наигрывать основу, а сейчас необходимо было дать шанс резерву, а также позволить отдохнуть ключевым футболистам, поскольку им предстоят два сложных матча Лиги наций. В этой связи имелся определенный дисбаланс в действиях сборной России, который сказался на фоне сильного и организованного соперника. Но о недостатках нашей команды уместно будет говорить только в случае, если они проявятся в играх с Турцией и Венгрией.