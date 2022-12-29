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Сегодня, 13:05

Министр спорта Матыцин рассказал о своем отношении к возможному переходу РФС в Азиатскую конфедерацию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как относится к возможному переходу Российского футбольного союза (РФС) из европейской УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Европейцы уже приняли решение в отношении наших команд, ограничив участие во всех клубных турнирах и соревнованиях сборных. Сейчас речь уже идет о возможности отбора на следующий чемпионат мира 2026 года. Надо уже мыслить долгосрочными категориями. Решение пока не принято — мы его ждем. Исполком РФС переносил его и заявил, что определится до 31 декабря. Там неоднозначное мнение по этому вопросу.
Позиция Министерства спорта и моя личная: надо очень внимательно оценить возможности нашего футбола. Что мы потеряем и что приобретем. Если у нас пока вообще нет никаких шансов участвовать в соревнованиях с европейскими командами, то, наверное, участие в азиатских турнирах должно положительно сказаться на развитии российского футбола. Но надо понимать, готова ли Азия нас принимать. Одного нашего желания мало. Если РФС пойдет на такой шаг, то дальше предстоит всё согласовывать с Азиатской конфедерацией футбола. При этом, насколько мне известно, взаимодействие РФС с ФИФА и УЕФА конструктивное. И в ФИФА тоже понимают, что такой переход может потом затруднить взаимодействие и проведение турниров», — приводят «Известия» слова Матыцина.

Ранее сообщалось, что заседание исполкома, на котором будет рассмотрен вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию, состоится в пятницу, 30 декабря.

Источник: https://iz.ru/1447901/elena-likhomanova-aleksei-fomin/ne-skazal-chto-imenno-vvedenie-fan-id-opustoshilo-stadiony
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