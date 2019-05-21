Игорь Черевченко: "Беляев, Бакаев и Мирзов готовы играть в сборной России"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко​ считает, что все игроки его команды, вызванные в сборную России заслуживают попадания в окончательный состав команды на июньские матчи. Приглашения получили Максим Беляев, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.

– Я думаю все трое готовы играть в сборной России, – сказал Черевченко в эфире передачи "Футбол России". – Они не просто доказали, что этот вызов в сборную, в расширенный список из 37 человек для них бонус, а заслужили своей игрой. Не зря главный тренер сборной обратил на них внимание. Там же не один Станислав Черчесов принимает решение, а весь тренерский штаб, который просматривает игроков и делает выводы. Я буду очень рад, если все трое попадут в окончательный список. Они должны там быть. Я надеюсь.

Напомним, на прошлой неделе тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород). На этой неделе список сократится на 8-9 человек.

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