Игорь Черевченко - об интересе "Црвены Звезды": "Мне интересно работать в России"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал информацию об интересе со стороны "Црвены Звезды". Ранее СМИ сообщали, что сербский клуб рассматривает вариант приглашения специалиста этим летом.

- Я давно говорил, что мне интересно работать в России. У меня и до этого

были предложения, но пока я хочу остаться в России, - сказал Черевченко в эфире передачи "Футбол России".

Игорь Черевченко: "Говорили, что со мной "Арсенал" будет играть в "автобус". Мы разочаровали этих людей"