Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: "Нельзя переходить на национальности"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал ситуацию с полузащитником Резиуаном Мирзовым в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Урала" (2:2).

Игрок екатеринбуржцев Владимир Ильин вступил с Мирзовым в перепалку и, по словам представителей "Арсенала", назвал оппонента "чуркой".

– Резиуан расстроился, – сказал Черевченко в эфире передачи "Футбол России". – После игры я с ним разговаривал, да и на следующий день он об этом думал. На поле все бывает, но никогда нельзя переходить на национальности. Когда я играл, мы порой посылали друг друга в грубой форме, но никогда не перегибали палку. Мы с уважением относились друг другу, могли поругаться, а после игры пойти где-нибудь посидеть.

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