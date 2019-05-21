Игорь Черевченко: "Переход Мирзова будет плюсом для "Локомотива" //

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко считает, что хавбек клуба Резиуан Мирзов мог бы закрепиться в "Локомотиве". В нынешнем сезоне Мирзов провел 28 матчей и забил 7 голов в чемпионате и Кубке России и попал в расширенный состав российской сборной на матчи отборочного турнира Евро-2020.

– Если "Локомотив" приобретет Резиуана, это будет плюс для "Локомотива". Еще когда он играл за "Торпедо", его уже тогда приглашали в "Локо", он приезжал в клуб. Не знаю, что тогда получилось. Может, не договорились по контракту, – сказал Черевченко в эфире передачи "Футбол России". – Ему удобнее играть в командах с четырьмя защитниками.

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