Игорь Черевченко: "Говорили, что со мной "Арсенал" будет играть в "автобус". Мы разочаровали этих людей"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал поражение от "Краснодара" в 29-м туре чемпионата России (0:3). По словам специалиста, соперник лучше реализовал свои моменты.

- Это футбол, все бывает. У "Краснодара" лучше исполнители, они свои моменты использовали, - сказал Черевченко в эфире передачи "Футбол России". - Если победили 3:0, значит заслуженно победили. Кто не смотрел игру, может подумать, что победа у "Краснодара" получилась легкой. Но это была напряженная игра.

На вторую часть сезона была задача попасть в десятку, но постепенно мы понимали, что можем оказаться повыше. Все говорили, что с моим приходом "Арсенал" будет играть в "автобус". Но мы разочаровали этих людей.

На первых сборах я сказал, что смогу сделать "автобус" сделать даже из этой команды, но это не по мне. Мне не нравится ставить "автобус". Плюс, подбор игроков заставляет играть в атакующий футбол, который нравится и мне, и болельщикам.

Туляки обеспечили себе шестое место по итогам сезона РПЛ и попадут в Лигу Европы, если в финале Олимп-Кубка России "Локомотив" обыграет "Урал".