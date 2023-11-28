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Хлусевич — о матче России с Кубой: «Не знал ни одного их игрока»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» высказался о матче против сборной Кубы (8:0).

— Не знал ни одного их игрока и ничего не слышал о команде. Но мы провели качественный недельный цикл и хорошо изучили соперника. Приятно, что наш матч вызвал такой большой ажиотаж в Волгограде. 40 тысяч на трибунах! Помню Волгоград еще со времен выступления за «Арсенал» — там всегда был полный стадион, люди очень любят футбол.

— Многие до сих пор не понимают, ради чего сборная России проводит такие матчи. Тебя не демотивируют подобные высказывания?

— Не обращаю на них внимания. Национальной команде в любом случае нужно собираться и играть. Если завтра нас вернут на международную арену, мы должны быть к этому готовы. А сборы и товарищеские матчи сохраняют сыгранность.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича
Даниил Хлусевич
Футбол
Сборная России по футболу
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