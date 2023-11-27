Миронов мечтает, чтобы российские клубы вернули в еврокубки

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов заявил, что хотел бы допуска российских команд до еврокубков.

«Какая у меня мечта? Наверное, чтобы нам допуск дали до еврокубков, международных соревнований. Какая сейчас мотивация в РПЛ? Я не понимаю, у кого нет мотивации играть. Это Премьер-Лига, это определенный уровень, до которого футболист растет. Дебютировать и играть в Премьер-Лиге — это уже мотивация. Я не знаю, кто из игроков не видит ее. Для меня мотивация — это быть здесь, в команде Премьер-Лиги. Нет мотивации — не выходи, не играй», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.