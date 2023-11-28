«Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича
«Краснодар» и «Зенит» все еще досягаемы. Пять-шесть очков можно отыграть
— В последнем матче против «Балтики» ты забил победный гол. Для тебя это особенное событие?
— У меня пока не так много голов за «Спартак». Поэтому важен каждый. Хочется, конечно, отличаться в каждом матче. Не всегда получается, но самое главное, чтобы команда побеждала.
— В Калининграде всех шокировало заснеженное поле. Как игралось в таких условиях?
— Играли так, как получалось. Делали все возможное. По крайней мере, футболистам мяч было видно.
— Эта встреча состоялась после паузы на матчи сборных. Какие впечатления от игры с Кубой?
— Не знал ни одного их игрока и ничего не слышал о команде. Но мы провели качественный недельный цикл и хорошо изучили соперника. Приятно, что наш матч вызвал такой большой ажиотаж в Волгограде. 40 тысяч на трибунах! Помню Волгоград еще со времен выступления за «Арсенал» — там всегда был полный стадион, люди очень любят футбол.
— Многие до сих пор не понимают, ради чего сборная России проводит такие матчи. Тебя не демотивируют подобные высказывания?
— Не обращаю на них внимания. Национальной команде в любом случае нужно собираться и играть. Если завтра нас вернут на международную арену, мы должны быть к этому готовы. А сборы и товарищеские матчи сохраняют сыгранность.
— Наша молодежка ездила на турне в Бразилию, женская команда была в Аргентине...
— Это все-таки юношеские сборные, и играли они с местными клубами... Считаю, что основная национальная команда должна все-таки встречаться со сборными. Смысла играть с клубами я не вижу.
— Максим Митрофанов говорил, что летом возможен турнир сборной России с участием команд из стран БРИКС.
— Это интересно, там одни из лучших сборных. Как минимум — Бразилия!
— В РПЛ начался второй круг. Как оценишь промежуточный результат «Спартака»?
— «Спартак» всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство.
— Почему не получается сейчас?
— Мы работаем над этим. Много разговариваем, пытаемся понять, в чем причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами. Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде.
— В недавнем матче с «Локомотивом» ты получил прямую красную карточку...
— Это нелепая ошибка: мы немного не разобрались, и я пошел на риск. Видел, что Миранчук выбегает один на один, эпизод был до штрафной... Конечно, можно было побороться плечо в плечо, получить пенальти и остаться с желтой карточкой. Но решил рискнуть: повезет или не повезет. Вышло неудачно.
— Как отреагировал Абаскаль?
— Мы обсудили этот эпизод, но детали разговора останутся между нами.
— Главная претензия к Абаскалю: он слишком часто и сильно ротирует состав. У тебя есть объяснение, зачем это Гильермо?
— Тренер принимает решение на основании собственного видения ситуации. Я же поступаю просто: если меня ставят в состав — выхожу и выкладываюсь на максимум. Если не ставят, значит, я что-то делаю не так. Тренер лучше знает, у кого спад, у кого — повреждение.
— Разговоры о конфликтах в раздевалке влияют на команду?
— Так вся шумиха — не в команде, а в СМИ. Им нужно зацепиться хоть за что-то. Это «Спартак», самый популярный клуб, я уже к такому привык. Могу точно заявить: никаких конфликтов у нас нет. Ни между ребятами, ни между тренерским штабом. Мы все очень хорошо общаемся. Так что подобные новости нас всех очень веселят. Часто подкалываем друг друга, улыбаемся, но продолжаем работать и идем дальше.
— «Краснодар» и «Зенит» все еще досягаемы для «Спартака»?
— Да. Пять очков можно отыграть. Но будет сложно — надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов.
Судейских ошибок в РПЛ стало меньше
— Как тебе судейство в этом сезоне? Вы же недавно встречались с руководителем судейского корпуса РФС Милорадом Мажичем.
— Мы пообщались, нам задавали вопросы. Рассказали про нововведения в правилах: игра рукой, желтые карточки... Теперь споров станет еще больше, ха-ха!
— То есть понятнее не стало?
— В принципе, и до этого было все понятно. Просто иногда судьи одинаковые эпизоды трактуют по-разному. Порой кажется, что рука была, а пенальти нет. Потом в менее очевидном моменте назначают 11-метровый. Конечно, ты будешь спорить! Тем более что ситуации разные, а в моменте правильно трактовать очень тяжело. Да и судьи тоже учатся, тренируются.
— Как оценишь уровень судейства в первом круге?
— Плохо, потому что получил первую красную карточку в карьере, ха-ха! На самом деле, все нормально. Все ошибаются — и мы, и арбитры. Но ощущение, что в этом сезоне судейских ошибок стало меньше.
— Рефери из Саудовской Аравии повысят уровень судейства?
— Надеюсь, что да. РФС старается, чтобы наши арбитры тоже получали международный опыт. Это хорошо, так и должно быть. Интересная практика.
У меня правда было предложение из Италии
— Летом писали, что тобой интересовались клубы из Италии.
— Это правда. Почему я не ушел, может сказать мой агент. Был конкретный вариант, но не сложилось.
— Если зимой на тебя снова выйдут, трансфер возможен?
— Трансферное окно — очень тонкое дело. Сейчас я в эти дела не лезу. И даже прошу агента, чтобы он мне ничего не говорил. Все варианты обсудим в отпуске.
— Большинство трансферов из Россию в Европу срываются из-за разницы в зарплате — в РПЛ платят больше. Для тебя личные условия — это препятствие?
— Нет. Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба — поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе — мечта! Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, его болельщиков. Меня все устраивает в России — ну, кроме того, что нет фанатов.
— А ты же не застал полные трибуны в Тушине?
— Только на одном матче — с «Нефтчи». Это было невероятно, такой кайф! Похожую атмосферу видел только когда был в Туле и играл против «Спартака». Это очень обидно. Болельщики — часть футбола. Мы играем ради этой эйфории. В такой атмосфере и интенсивность футбола другая.
— Вернемся к теме про Европу. Карпин сказал: «Кто может — уезжайте».
— Я с ним согласен. Если есть возможность, почему бы не попробовать себя в более сильном чемпионате? Там есть еврокубки, это очень важно.
— То есть твой следующий твой шаг после «Спартака» — Европа? Допускаешь, что больше не будешь играть ни за кого в России?
— Возможно. Но никогда не знаешь, куда тебя заведет жизнь. Проведу всю карьеру в «Спартаке» — будет великолепно. Получится уехать в Европу — тоже хорошо. Пока что у меня очень много амбиций здесь, в РПЛ. Мне хочется завоевать чемпионство со «Спартаком». Было бы идеально выиграть золото и уехать в Европу. Я был бы очень доволен!
— Промес в свое время пообещал не уходить из «Спартака», пока не выиграет титул.
— Это смелые слова, я пока такого пообещать не могу. У Квинси получилось стать чемпионом, но тот год был очень сильным для «Спартака». Помню, как следил тогда за ними!
Мечтаю сыграть за «Спартак» на своей родине — в Крыму
— В последнее время ты часто ходишь на матчи хоккейного «Спартака». С кем-то успел подружиться?
— Со многими ребятами — Бурмисторов, Вишневский, Голдобин, Порядин. Очень хорошо сейчас с ними общаемся. Крутые ребята! Не знаю, по силам ли им выиграть КХЛ. В любом случае они показывают мощный хоккей! Я до этого меньше следил — в Крыму особо хоккея нет. А сейчас интерес вернулся — на стадионе кайфанул, мне понравилась атмосфера. Надеюсь, что они продолжат в том же темпе. Буду и дальше ходить и поддерживать ребят.
— В Крыму нет хоккея, но с этого сезона крымские команды выступают в ФНЛ-2. Следишь за их результатами?
— Да, слежу. К сожалению, они потеряли шансы на повышение. Но я рад, что у ребят в Крыму появилась возможность проявлять себя на российском уровне. На уровне Крыма было смешно играть, там не существовало нормального чемпионата. Вторая лига — уже интересно. Есть за что бороться. Знаю амбиции «Севастополя» — у них наверняка стоит задача пройти выше. В Севастополе очень любят футбол. Хочу увидеть крымские клубы в ФНЛ — с удовольствием следил бы за ними. И мечтаю, чтобы мы попали на них в Кубке! Представляете, каково мне сыграть на своей родине за «Спартак»?
— Александр Головин поддерживает свою школу в Калтане. У тебя не было мыслей открыть школу в Крыму?
— Сейчас я помогаю училищу олимпийского резерва. Планы открыть футбольную школу в Крыму есть. Надо подумать, в каком формате это сделать. Я бы очень хотел это осуществить.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3