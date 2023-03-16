Григорий Иванов: «Помазун точно заслужил место в итоговом списке сборной России»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном попадании Ильи Помазуна и Мингияна Бевеева в окончательный состав сборной России на мартовские сборы.

«Считаю, что Илья Помазун точно заслужил место в итоговом списке сборной России. Ну и Бевеев — его надо посмотреть. Он правый защитник, а это достаточно дефицитная профессия, у нас мало футболистов, которые умеют защищаться. Этот вопрос надо доверить главному тренеру — он должен посмотреть игрока. Бевеев себя проявил, значит, надо его посмотреть. Общался ли со мной Карпин? Зачем он со мной будет общаться, это его дело, его зона ответственности. А я, конечно, рад, что наших игроков заметили и отметили. Это говорит о том, что мы хорошо работаем», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центральной Азии. Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Планируется, что участие в турнире также примут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.