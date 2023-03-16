Мухамадиев: «Нужно относиться к турниру CAFA серьезно. Легкой прогулки точно не будет для сборной России»

Вице-президент «Истиклола» Мухсин Мухамадиев высказался об участии сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня.

«Легкой прогулки точно не будет для сборной России. Турнир предстоит тяжелым для всех участников, не думаю, что Россия спокойно может победить. Тут все команды заряжены на победу. Нужно относиться к турниру CAFA очень серьезно — это не тренировочное соревнование. Поэтому посмотрим, кто есть кто на поле!» — приводит слова Мухамадиева Sport24.

Планируется, что участие в турнире также примут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.