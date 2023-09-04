Головин: «Соскучился по сборной России. Сейчас все хорошо, рад вернуться»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как добирался до России из Франции.

«Добирался тяжело, очень долго. Была пересадка в Турции почти 6 часов. Но ничего добрался, все нормально.

Соскучился по сборной России, но в тоже время были травмы, не мог приехать. Не везло. Сейчас все хорошо, рад вернуться», — передает слова Головина пресс-служба национальной команды.