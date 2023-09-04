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Сегодня, 10:57

Головин рассказал об ожиданиях от игры на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об ожиданиях от товарищеского матча сборной России с Катаром. Футболист порассуждал о погодных условиях на стадионе «Эль-Джануб».

«У нас в команде ребята играли на чемпионате мира. Говорят, что на стадионах в Катаре есть климатизация, поэтому не будет так жарко. Вроде как должна быть хорошая погода», — цитирует Головина пресс-служба сборной России.

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут матч против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mID3eM7qKV8
Александр Головин
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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