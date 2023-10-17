Полузащитник сборной России Глебов: «В матче с Кенией нам нужно было подстроиться под поле»

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался об итогах товарищеского матча с национальной командой Кении (2:2).

Игра прошла в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

«Достаточно вязкая игра получилась. Я думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает. Когда у тебя есть одно решение, а мяч подскакивает в последний момент. В итоге игра была без моментов. Но поле для всех одинаковое. Наверное, нужно было нам подстроиться под это поле. Все, что было в середине, было достаточно опасненько», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

12 октября россияне обыграли сборную Камеруна в рамках товарищеского матча (1:0). Игра состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.