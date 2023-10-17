Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:41

Полузащитник сборной России Глебов: «В матче с Кенией нам нужно было подстроиться под поле»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался об итогах товарищеского матча с национальной командой Кении (2:2).

Игра прошла в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

«Достаточно вязкая игра получилась. Я думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает. Когда у тебя есть одно решение, а мяч подскакивает в последний момент. В итоге игра была без моментов. Но поле для всех одинаковое. Наверное, нужно было нам подстроиться под это поле. Все, что было в середине, было достаточно опасненько», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

12 октября россияне обыграли сборную Камеруна в рамках товарищеского матча (1:0). Игра состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-v-matche-s-keniej-nam-nado-by-lo-podstroit-sya-pod-pole/
Данил Глебов
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
4
3
Читайте также
Теннисистки требуют от WTA гарантированных доходов. Они хотят получать больше мужчин
Ужас в Брюсселе: болельщиков Швеции убили в городе во время футбола
Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ
СМИ сообщили о смерти украинского шоумена и участника КВН Сергея Сивохо
Маск восклицательным знаком отреагировал на пост в соцсети X о помощи Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Осинькин назвал стечением обстоятельств вызов в сборную из «Зенита» лишь одного Сергеева
Генеральный секретарь Федерации футбола Кении сообщил о переговорах по ответной игре со сборной России
Главный тренер сборной Кении: «Мы говорили с Карпиным. Хотим провести ответный матч с Россией в Кении»
Горшков: «Дебютировать за сборную — детская мечта. Очень рад»
Дед Адамова — о дебюте футболиста за сборную: «Арсен сделал отличный подарок, не подвел родственников»
Сильянов: «Если кому-то неинтересно смотреть матчи сборной, пусть не смотрят»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дед Адамова — о дебюте футболиста за сборную: «Арсен сделал отличный подарок, не подвел родственников»

Горшков: «Дебютировать за сборную — детская мечта. Очень рад»
Новости
RSS RSS
Все новости