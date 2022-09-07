Карпин о несостоявшемся переходе Захаряна в «Челси»: «Арсен сказал, что все нормально, работаем дальше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Вы разговаривали с Арсеном Захаряном на предмет несостоявшегося перехода в «Челси»?

— Говорили. Он играл против нас в Кубке. Как раз сообщили, что трансфер не состоится. Мы перекинулись парой фраз. Он сказал, что все нормально, работаем дальше. Наверное, было некое сожаление. Но в целом все нормально. Готов или нет — можно проверить одним способом. Уедет и мы все поймем. Но это мое мнение.

1 сентября бело-голубые объявили о том, что 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно. Синие не нашли возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян провел за москвичей 7 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.