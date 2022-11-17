Карпин: «Посмотрели многих новичков, впечатления нормальные»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча против команды Таджикистана (0:0).

«Первый тайм понравился больше, было больше контроля мяча, особенно в первые двадцать минут. Ну и большое желание забить скорее нас подводило.

Посмотрели многих новичков, впечатления нормальные. Я удовлетворен тем, что я видел, особенно в первом тайме. Не хватало завершения, но по отношению к игре, даже если сравнивать с Киргизией — небо и земля. Соперник компактно, хорошо оборонялся. Стадион и атмосфера — сумасшедшие», — заявил Карпин.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.