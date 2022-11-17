Президент «Оренбурга»: «Уверен, что Сычевой закрепится в основе сборной России»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» оценил дебют нападающего Владимира Сычевого за сборную России в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«Сегодня команда мало работала с мячом, почти не доводили его до линии атаки. Володя смотрелся нормально, боролся. Сам по себе выглядел активно, он быстрый игрок. Уверен, что он закрепится в основном составе сборной России. Но только если не уйдет из «Оренбурга» и не сядет где-то на скамейку (смеется)», — сказал Еремякин «СЭ»

Сычевой вышел на поле в перерыве, заменив Федора Чалова.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов