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Президент «Оренбурга»: «Уверен, что Сычевой закрепится в основе сборной России»

Президент «Оренбурга» уверен, что Сычевой закрепится в основе сборной России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» оценил дебют нападающего Владимира Сычевого за сборную России в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«Сегодня команда мало работала с мячом, почти не доводили его до линии атаки. Володя смотрелся нормально, боролся. Сам по себе выглядел активно, он быстрый игрок. Уверен, что он закрепится в основном составе сборной России. Но только если не уйдет из «Оренбурга» и не сядет где-то на скамейку (смеется)», — сказал Еремякин «СЭ»

Сычевой вышел на поле в перерыве, заменив Федора Чалова.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов

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Сборная Таджикистана по футболу
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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