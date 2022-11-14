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Сегодня, 16:55

В Госдуме РФ оценили возможность выступления сборной России в азиатской конфедерации

Александра Ланцетова
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном выступлении в Азиатской конфедерации футбола (АКФ).

«Бесспорно, сборная России должна играть регулярно и проводить не только товарищеские матчи, но и участвовать в реальной соревновательной борьбе. Одно дело — когда играешь в контрольной встрече, и совсем другое — официальные матчи: отборочный цикл, участие в чемпионате мира или континента.

Главный тренер сборной России обеспокоен тем, что нашей команде, прямо скажем, остается довольствоваться матчами с теми соперниками, которые согласились играть. И как долго мы будем отлучены от европейского футбола, никто не берется сказать. Ни официальные лица в РФС, ни представители УЕФА.

Возможно, что пришло время серьезно рассмотреть целесообразность участия в Азиатской конфедерации футбола. Для начала, конечно, надо оценить все «за» и «против». Надо понимать, что сборной России, нашим сильнейшим футболистам, нужна конкурентная борьба. Это важно в целом для развития футбола в стране.

Не открою секрета, если скажу, что Азия — это развивающийся футбольный рынок. Сборные Ирана, Японии, Австралии, Южной Кореи, Саудовской Аравии — это достойные соперники. Футболисты из этих стран выступают в ведущих европейских чемпионатах.

Если Азиатская конфедерация футбола готова к конструктивному диалогу, то его необходимо начинать. Повторюсь, в УЕФА нам никто никаких гарантий пока не дает. Напомню, что Россию уже отстранили от участия в отборе к чемпионату Европы 2024 года», — сказал Пирог «СЭ».

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Дмитрий Пирог
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