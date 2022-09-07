Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

7 сентября, 10:38

Карпин: «Тренерский штаб сборной России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего сентябрьского сбора национальной команды.

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что 24 сентября российская сборная проведет товарищеский матч против Киргизии на выезде.

«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

Помимо товарищеского матча с Киргизией в сентябре, у сборной России запланирована игра против Ирана в ноябре. Также РФС ведет переговоры об организации третьей товарищеской встречи этой осенью. По информации «СЭ», вероятным соперником россиян станет сборная Боснии.

Источник: https://www.rfs.ru/news/216617
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
3
0
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: Сборная России: осень-2022 — сбор и матчи
Ковтун считает, что вызывать легионеров на товарищеские матчи сборной России не было смысла
Радимов о товарищеском матче сборной России: «Лучше играть с Аргентиной, но выбирать не приходится»
Карпин назвал причину невызова Дзюбы и Оздоева в сборную России
Главный тренер Киргизии: «Хотел бы съездить на стажировку к Карпину в «Ростов»
Главный тренер Киргизии: «По работе в Краснодаре помню Сафонова, Комличенко и Фомина»
Главный тренер Киргизии: «Россию у нас очень любят и уважают»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России в ноябре может провести домашний матч с Боснией и Герцеговиной

Семин поддержал идею проведения товарищеских матчей сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости