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Сегодня, 12:26

Главный тренер молодежной сборной России рассказал о состоянии здоровья игроков

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал о состоянии здоровья игроков.

— Команда собралась в полном составе на тренировку?

— Да, вчера приехали последние два футболиста, поэтому сегодня собрались в полном составе. Не было на тренировке Матвея Кисляка из-за температуры. остальные в полном готовности.

— Можете оценить физическое состояние игроков?

— Сейчас конец года, все уже наигрались. Кого-то что-то беспокоит. Стараемся аккуратно подходить к тренировкам и восстановительному процессу. Это данность нашей команды. Кто-то приехал в расположение в субботу, а кто-то вчера. Но это не первый такой сбор, мы уже знаем, как сберечь ребят и распределить нагрузку. Результат нашей работы покажет матч.

Молодежная сборная России проведет товарищеский матч против молодежной команды Белоруссии 15 ноября, игра с минским «Динамо» состоится 19 ноября.

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