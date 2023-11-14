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Главный тренер молодежной сборной России: «Цель сборов — получить опыт в международных матчах»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал о целях и задачах команды на ноябрьский сбор.

— Цель сборов молодежной команды — это формирование костяка команды?

— Да, задачи те же, — сказал Шабаров. — Цель сборов — получить опыт в международных матчах, проверить собственные силы и наиграть состав на перспективу.

— Насколько сильно изменилась команда по сравнению с той, которая ездила в турне по Бразилии?

— Времени прошло не так много, состав не сильно изменился. Есть ребята, которые не смогли приехать в расположение сборной из-за травмы. Поэтому есть четыре новых игрока на сборе.

Молодежная сборная России проведет товарищеский матч против молодежной команды Белоруссии 15 ноября, игра с минским «Динамо» состоится 19 ноября.

Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Иван Шабаров
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