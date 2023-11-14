Тренер молодежной сборной России ответил на вопрос о будущих соперниках команды

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал о переговорах по поводу потенциальных товарищеских матчей команды в будущем.

— Есть ли наметки по поводу будущих соперников?

— Переговоров много, но это все работа, смысла говорить нет. Нет стопроцентных решений. Переговоры идут и по мартовскому окну, и по июню, и дальше.

— У вас есть желание?

— Конечно, чем лучше соперник, с которым мы играем, тем больше мы получаем уверенности в том, что наши футболисты не так уж и плохи, как нам кажется.

Молодежная сборная России проведет товарищеский матч против молодежной команды Белоруссии 15 ноября, игра с минским «Динамо» состоится 19 ноября.