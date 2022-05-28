В РФС рассказали о доходах от коммерческой деятельности организации

Глава контрольно-ревизионной комиссии Российского футбольного союза (РФС) Иван Перонко рассказал о доходах от коммерческой деятельности организации. По его словам, выручка организации в прошедшем году выросла на 80 процентов.

«В 2021 году РФС удалось обеспечить финансирование важных проектов и программ развития. По сравнению с 2020 годом не только увеличились регламентированные поступления. Но и важно отметить и доходы от коммерческой деятельности РФС. Все это оказало существенное влияние на динамику финансовых показателей. Выручка РФС в 2021 году выросла на 80 процентов по сравнению с 2020 годом. Главный источник дохода — продажа коммерческий прав и услуги спонсоров. В целом ситуация стабильная.

В 2021 году РФС получил первый транш по соглашению о передаче медиаправ УЕФА на сезоны 2022-2028», — заявил Перонко.