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Сегодня, 12:20

В РФС рассказали об увеличении доходов на 3,5 миллиарда рублей

Артем Бухаев
Корреспондент
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Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин рассказал об увеличении доходов на 3,5 миллиарда рублей. По его мнению, это свидетельствует о финансовой независимости организации.

«Доходная часть РФС увеличилась на 3,5 миллиарда рублей. Коэффициент долговой нагрузки РФС — 0,1. Это свидетельствует о финансовой независимости.

Бюджет на 2022 год оптимизирован и сбалансирован с учетом изменившейся геополитической и макроэкономической ситуации. Мы сохраняем финансирование всех запланированных ранее программ развития», — заявил Замятин.

Футбол
РФС
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