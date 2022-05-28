В РФС рассказали об увеличении доходов на 3,5 миллиарда рублей

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин рассказал об увеличении доходов на 3,5 миллиарда рублей. По его мнению, это свидетельствует о финансовой независимости организации.

«Доходная часть РФС увеличилась на 3,5 миллиарда рублей. Коэффициент долговой нагрузки РФС — 0,1. Это свидетельствует о финансовой независимости.

Бюджет на 2022 год оптимизирован и сбалансирован с учетом изменившейся геополитической и макроэкономической ситуации. Мы сохраняем финансирование всех запланированных ранее программ развития», — заявил Замятин.