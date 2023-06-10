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Гладилин — о возможной игре между сборными России и Катара: «Любой матч полезен»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном проведении матча между национальными командами России и Катара.

«Хороший соперник. Если договоренности и решение будут, то это очень хороший вариант. Для наших ребят главное — это играть. Надо состав определять, посмотреть всех до конца всех кандидатов, которые есть в списке у Карпина. Любой матч полезен», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

9 июня «СЭ» стало известно, что сборная России осенью может провести товарищеский матч с командой Катара. Ранее РФС принял решение отменить июньский сбор национальной команды.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/10/20640932.shtml
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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