Кафанов: «Планировали, что в июне за сборную сыграют Лантратов и Помазун»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал «СЭ», кого планировал вызвать на сбор национальной команды в июне.

— Если бы в июне все-таки состоялся сбор национальной команды, кого бы вы на него вызвали?

— В расширенном списке на этот сбор были Лантратов, Помазун, Шелия и Бабурин.

— Почему такой выбор?

— Основная обойма вратарей сборной осталась та же — Сафонов, Шунин, Селихов и иногда Песьяков. Но вот те четыре голкипера, о которых сказал выше, сильно провели этот чемпионат. Все они помогли своим командам набрать очки. Гиорги Шелия вообще, наверное, провел свой лучший сезон в карьере, «Ахмат» стал пятым. «Торпедо», конечно, много пропускало, но не могу вспомнить ни одного мяча, который бы забили автозаводцам из-за ошибки Егора Бабурина!

— Если бы в июне сборная провела один матч, кто бы сыграл?

— Планировали дать по тайму Илье Лантратову и Илье Помазуну. Они уже ранее вызывались в сборную. Знали наши требования. Но в последний момент сбор отменился...

— Помазун в перспективе способен заменить Акинфеева в ЦСКА?

— Думаю, клуб его к этому и готовит, не продает. Знаю, что «Урал» хотел выкупить Илью, но не получилось. В ЦСКА держат Помазуна в уме. Когда Игорь закончит (хотелось бы, чтобы попозже), у армейцев уже есть готовый вратарь, который набил шишки. Не сомневаюсь, что у Илюши все получится в ЦСКА.

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»