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Генсек Федерации футбола Камеруна: «Готовы сыграть со сборной России, если РФС заплатит определенную сумму»

Мария Гусева
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан оценил возможность проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России.

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России, — цитирует Sport24 Джунана. — Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будет готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша Федерация обязательно договорится».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей.

Перед началом этого сезона Россия опустилась с 18-го на 25-е место в рейтинге УЕФА и с 37-й на 38-ю строчку в таблице ФИФА.

Источник: Sport24
Футбол
РФС
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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