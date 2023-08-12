В Китайской футбольной ассоциации заявили, что не получали запрос на матч со сборной России

Представитель Китайской футбольной ассоциации Майк Чжан оценил вероятность проведения товарищеского матча между национальными сборными Китая и России.

«На данный момент мы не получили ни одного запроса от РФС относительно товарищеского матча в сентябре и в другие даты. Возможно ли организовать встречу в будущем? Сборная России по-прежнему находится под санкциями ФИФА, поэтому наша сборная может сыграть с командой России только тренировочный матч», — цитирует Чжана Sport24.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей.

Перед началом этого сезона Россия опустилась с 18-го на 25-е место в рейтинге УЕФА и с 37-й на 38-ю строчку в таблице ФИФА.