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Сегодня, 14:04

Кафанов: «Лантратов находится в списке кандидатов на ближайший сбор национальной команды»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в начале сезона-2023/24.

«Илья радует своей игрой, он находится в списке кандидатов на ближайший сбор национальной команды. Сезон начался, слежу за всеми ребятами. На этой неделе буду разговаривать со всеми кандидатами в сборную. Сбор будет проведен — вопрос в количестве игр. Если одна игра, то это одно количество кандидатов, если две, другое», — сказал Кафанов «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний голкипер «Локомотива» провел 5 матчей и пропустил 8 мячей.

На 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч с Катаром, который должен пройти в Дохе.

Илья Лантратов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Виталий Кафанов
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