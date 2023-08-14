Кафанов: «Лантратов находится в списке кандидатов на ближайший сбор национальной команды»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в начале сезона-2023/24.

«Илья радует своей игрой, он находится в списке кандидатов на ближайший сбор национальной команды. Сезон начался, слежу за всеми ребятами. На этой неделе буду разговаривать со всеми кандидатами в сборную. Сбор будет проведен — вопрос в количестве игр. Если одна игра, то это одно количество кандидатов, если две, другое», — сказал Кафанов «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний голкипер «Локомотива» провел 5 матчей и пропустил 8 мячей.

На 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч с Катаром, который должен пройти в Дохе.