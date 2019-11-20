Генеральный секретарь РФС назвал псевдоболельщиками людей, которые оскорбляли Дзюбу

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался по поводу оскорблений с трибун в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

— Большое спасибо сборной за отборочный цикл, — сказал Алаев. — Большое спасибо нашему капитану и лидеру — Артему Дзюбе, который делает много для команды и футбола. Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили вот так цинично высказаться. И очень показательно, что гораздо громче болели другие, кто кричал «Дзюба молодец». Мы все вместе сделаем все, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы. (Александр Рогулев)

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